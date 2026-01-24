Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Фігурне катання

Українець отримав дозвіл виступити на Олімпіаді за збірну Латвії

Руслан Травкін — 24 січня 2026, 03:00
Українець отримав дозвіл виступити на Олімпіаді за збірну Латвії
Федір Куліш/Fjodors Kulišs
Foto: Kristal Ice

Фігурист Федір Куліш отримав можливість представляти Латвію на Олімпійських іграх 2026 року.

Про це повідомили Jauns.lv і Sportacentrs.com.

Збірна Латвії опублікувала список із 65 спортсменів на Ігри ще 19 січня. Куліша, ковзаняра Рейніса Берзіньша і біатлоніста Едгарса Місе було затверджено вчора, 23 січня.

Берзіньш пройшов необхідні медичні обстеження в Нідерландах, отримавши схвалення як від відповідальних установ, так і від олімпійської збірної Латвії, яка визнала проведені тести і відповідний медичний заклад.

Фігурист Куліш пройшов усі необхідні медичні обстеження в олімпійській збірній Латвії. Останні місяці Федір боровся за право виступити на ОІ від цієї європейської країни.

У листопаді йшлося, що він не зможе отримати громадянство через погане знання латиської мови. Втім, ближче до нового року Комітет Сейму з питань громадянства, міграції та соціальної згуртованості підготував законопроєкт, завдяки якому він отримав громадянство за спрощеною процедурою.

20-річний спортсмен переїхав до Риги 2022 року. Куліш почав виступати за Латвію восени 2023 року, а минулого літа на чемпіонаті світу він разом із Денисом Васильєвим заробив для країни дві квоти на Олімпійські ігри.

Олімпійські ігри Фігурне катання

Фігурне катання

Марсак оновив особистий рекорд та показав найкращий результат України на ЧЄ за 26 років
Українські танцюристи відібралися у довільний танець Євро-2026
Марсак з особистим рекордом кваліфікувався до довільної програми ЧЄ-2026
Ексукраїнець відібрався на Олімпіаду у складі збірної США
Дуже щасливі та раді представляти Україну: Коваль та Підгайна – про бронзу на юніорському Гран-прі

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік