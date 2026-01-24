Українець отримав дозвіл виступити на Олімпіаді за збірну Латвії

Фігурист Федір Куліш отримав можливість представляти Латвію на Олімпійських іграх 2026 року.

Про це повідомили Jauns.lv і Sportacentrs.com.

Збірна Латвії опублікувала список із 65 спортсменів на Ігри ще 19 січня. Куліша, ковзаняра Рейніса Берзіньша і біатлоніста Едгарса Місе було затверджено вчора, 23 січня.

Берзіньш пройшов необхідні медичні обстеження в Нідерландах, отримавши схвалення як від відповідальних установ, так і від олімпійської збірної Латвії, яка визнала проведені тести і відповідний медичний заклад.

Фігурист Куліш пройшов усі необхідні медичні обстеження в олімпійській збірній Латвії. Останні місяці Федір боровся за право виступити на ОІ від цієї європейської країни.

У листопаді йшлося, що він не зможе отримати громадянство через погане знання латиської мови. Втім, ближче до нового року Комітет Сейму з питань громадянства, міграції та соціальної згуртованості підготував законопроєкт, завдяки якому він отримав громадянство за спрощеною процедурою.

20-річний спортсмен переїхав до Риги 2022 року. Куліш почав виступати за Латвію восени 2023 року, а минулого літа на чемпіонаті світу він разом із Денисом Васильєвим заробив для країни дві квоти на Олімпійські ігри.