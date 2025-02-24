Не без змін: Україна визначила заявку на чемпіонат світу-2025 з фігурного катання
Збірна України з фігурного катання оприлюднила заявку, із якою вона виступить на майбутньому чемпіонаті світу 2025 року.
Про це повідомляє Федерація фігурного катання України.
У заявці української команди відбулися певні зміни, якщо порівнювати зі складом, який брав участь у Євро-2025.
На світовій першості Іван Шмуратко буде в якості запасного, а його місце в заявці посів Кирило Марсак.
Зої Ларсон та Андрій Капран, які за рішенням тренерів пропускали чемпіонат Європи, виступатимуть у танцях на льоду. Свої місця у заявці зберегли Анастасія Гожва, Софія Голіченко та Артем Даренський.
Заявка зібрної України на ЧС-2025 з фігурного катання
- Чоловіки: Кирило Марсак (запасний Іван Шмуратко)
- Жінки: Анастасія Гожва
- Парне катання: Софія Голіченко та Артем Даренський
- Танці на льоду: Зої Ларсон та Андрій Капран (запасні Марія Пінчук та Микита Погорєлов)
Чемпіонат світу з фігурного катання 2025 рокку проходитиме в Бостоні (США) з 26 по 30 березня.
Нагадаємо, що збірна України посіла четверте місце в загальному медальному заліку на Європейському Юнацькому Олімпійському Фестивалі-2025