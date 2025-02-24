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Не без змін: Україна визначила заявку на чемпіонат світу-2025 з фігурного катання

Олексій Погорелов — 24 лютого 2025, 15:32
Кирило Марсак, український фігурист
Кирило Марсак
Getty Images

Збірна України з фігурного катання оприлюднила заявку, із якою вона виступить на майбутньому чемпіонаті світу 2025 року.

Про це повідомляє Федерація фігурного катання України.

У заявці української команди відбулися певні зміни, якщо порівнювати зі складом, який брав участь у Євро-2025.

На світовій першості Іван Шмуратко буде в якості запасного, а його місце в заявці посів Кирило Марсак.

Зої Ларсон та Андрій Капран, які за рішенням тренерів пропускали чемпіонат Європи, виступатимуть у танцях на льоду. Свої місця у заявці зберегли Анастасія Гожва, Софія Голіченко та Артем Даренський.

Заявка зібрної України на ЧС-2025 з фігурного катання

  • Чоловіки: Кирило Марсак (запасний Іван Шмуратко)
  • Жінки: Анастасія Гожва
  • Парне катання: Софія Голіченко та Артем Даренський
  • Танці на льоду: Зої Ларсон та Андрій Капран (запасні Марія Пінчук та Микита Погорєлов)

Чемпіонат світу з фігурного катання 2025 рокку проходитиме в Бостоні (США) з 26 по 30 березня.

Нагадаємо, що збірна України посіла четверте місце в загальному медальному заліку на Європейському Юнацькому Олімпійському Фестивалі-2025

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