Марсак здобув срібло на турнірі у Ризі

Український фігурист Кирило Марсак здобув срібло на турнірі Volvo Open Cup у латвійській Ризі.

Марсак у перший день змагань став другим у довільній програмі – у його доробку 73.37 бала, на півтора бала він поступився дворазовому чемпіону, естонцю Арлету Леванді.

На другий змагальний день Леванді збільшив свою перевагу над українцем до 13 балів. Водночас Марсак зміг випередити у боротьбі за срібло ексукраїнця Федора Куліша, що з 2023 року представляє Латвію.

Зазначимо, що ще один українець Іван Шмуратко став четвертим, показавши свій найкращий результат сезону на міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, у вересні Марсак здобув єдину для України ліцензію у фігурному катанні на Олімпіаді-2026.