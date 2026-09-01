Легенда фігурного катання повернулася до збірної США, де виступатиме в парі з колишнім українцем

Фігуристка у парному катанні Діанна Стеллато-Дудек повертається до змагань за США після виступів за збірну Канади, під час яких вона стала найстаршою жінкою, яка виграла титул чемпіонки світу з фігурного катання, та найстаршою олімпійською фігуристкою з 1936 року.

Про це пише NBSsports.

43-річна Стеллато-Дудек виступить у парі з Данилом Сіяницею в надії кваліфікуватися на чемпіонат США у січні 2027 року.

"Моя подорож у цьому виді спорту привела мене в місця, які я ніколи не могла собі уявити, але саме зі Сполученими Штатами для мене все почалося. Я вдячна за все, що пережила протягом своєї кар'єри, і рада тому, що ми з Данилом можемо побудувати разом", – сказала Стеллато-Дудек у прес-релізі.

Стеллато-Дудек, уродженка передмістя Чикаго, почала свою кар'єру як фігуристка-одиночка, вигравши срібло на чемпіонаті світу серед юніорів 2000 року, перш ніж завершити кар'єру у 2001 році після кількох травм стегна.

Вона повернулася до фігурного катання у 2016 році, перейшовши на парні змагання та виступаючи в команді з Натаном Бартоломеєм.

У 2019 році вона об'єднала зусилля з канадцем Максимом Дешамом, а пізніше, у грудні 2024 року, отримала канадське громадянство, що дозволило їй стати олімпійською учасником цієї країни.

Стеллато-Дудек і Дешам виграли титул чемпіонки світу у 2024 році в Монреалі, що зробило Стеллато-Дудек, якій на той час було 40 років, найстаршою чемпіонкою світу з фігурного катання серед жінок.

Стеллато-Дудек отримала травму голови на тренуванні перед Олімпіадою в Мілані в Кортіні, через що вона та Дешам пропустили командні змагання на Олімпійських іграх. Вони повернулися на змагання пар, фінішувавши 11-ми. Дешам оголосив про завершення кар'єри у липні.

Данило Сіяниця народився в 2000 році у місті Дніпро, Україна. У трирічному віці почав займатися фігурним катанням. У 2016 році за візою талантів переїхав до США, де згодом отримав громадянство.

Нагадаємо, колишній український фігурист буде виступати під прапором Єгипта.