Президент УФФК Амірханов прокоментував допуск Росії та Білорусі до кваліфікації Олімпіади-2026

Президент Української федерації фігурного катання (УФФК) Даніль Амірханов відреагував на рішення ISU допустити Росію та Білорусь до кваліфікації Олімпіади-2026 під нейтральним статусом.

Слова керівника приводить Суспільне Спорт.

" Нам треба вивчити цей документ. Там є критерії допуску, потрібно їх вивчити та спланувати свої дії щодо цього комюніку. Насамперед ми проінформуємо ISU, що обурені таким рішенням: третій рік і сьогоднішнє бомбардування – така позиція не вкладається в голові. Готуємо також лист до всіх членів ISU щодо нашої позиції та ставлення до ухваленого рішення", – заявив Амірханов.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 грудня, Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) вирішила допустити російських та білоруських спортсменів до кваліфікацї Зимової Олімпіади-2026 в італьянских містах Мілан та Кортіна д’Ампеццо.

До того, усі спортсмени з Росії та Білорусі не могли виступати на змаганнях під егідою ISU через повномасштабне вторгнення РФ до України.