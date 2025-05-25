В ISU оцінили шанси російських дуетів виступити на Олімпіаді-2026

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) виключив можливість допуску російських танцювальних дуетів до зимової Олімпіади 2026 року в Мілані.

Про це повідомляє російський ресурс VseProSport, який звернувся до ISU із запитом щодо можливості участі дуетів у змаганнях.

"Немає жодних шансів, що російські пари і танцювальні дуети візьмуть участь у майбутній зимовій Олімпіаді в Мілані. Рішення ISU є фінальним і не передбачає переглядів та апеляцій за абсолютно будь-яких розкладів", – сказано у заяві ISU .

Нагадаємо, 13 травня ISU опублікував список із 4 російських фігуристів, які допущені до участі кваліфікаційних змаганнях до Олімпіали-2026 в нейтральному статусі. У парних змаганнях і танцях на льоду російські спортсмени представлені не будуть.