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В ISU оцінили шанси російських дуетів виступити на Олімпіаді-2026

Олег Дідух — 25 травня 2025, 13:26
В ISU оцінили шанси російських дуетів виступити на Олімпіаді-2026

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) виключив можливість допуску російських танцювальних дуетів до зимової Олімпіади 2026 року в Мілані.

Про це повідомляє російський ресурс VseProSport, який звернувся до ISU із запитом щодо можливості участі дуетів у змаганнях.

"Немає жодних шансів, що російські пари і танцювальні дуети візьмуть участь у майбутній зимовій Олімпіаді в Мілані. Рішення ISU є фінальним і не передбачає переглядів та апеляцій за абсолютно будь-яких розкладів", – сказано у заяві ISU.

Нагадаємо, 13 травня ISU опублікував список із 4 російських фігуристів, які допущені до участі кваліфікаційних змаганнях до Олімпіали-2026 в нейтральному статусі. У парних змаганнях і танцях на льоду російські спортсмени представлені не будуть.

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ISU

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