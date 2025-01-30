Смертельна авіакатастрофа у Вашингтоні: на борту літака могли перебувати російські фігуристи

У ніч на 30 січня біля Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером під час заходу на посадку.

Як пишуть CNN, Sky News, The Economic Times, на борту було 60 пасажирів і 4 члени екіпажу. У гелікоптері Sikorsky H-60 Black Hawk перебувало три американські солдати. Наразі рятувальники ідентифікували тіла 18 осіб.

Згодом з'явилася інформація, що літаком American Airlines Flight 5342, що прямував із міста Вічіта (штат Канзас) до Вашингтону могли перебувати фігуристи, які поверталися з чемпіонату США у Вічіті.

Видання Reuters, з посиланням на пропагандистський ТАСС, повідомило, що на борту знаходились колишні чемпіони світу Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. Вони були подружньою парою, і, як повідомляється, жили в Сполучених Штатах щонайменше з 1998 року, де тренували молодих фігуристів.

Російські ЗМІ спочатку опублікували список юних фігуристів, які брали участь на турнірі: Ендрю Торгашев, Максим Наумов, Аліса Єфімова, Михайло Митрофанов, Кеті Макбет, Данило Паркман, Христина Каррейра, Ентоні Пономаренко, Олексій Щепетов, Аннабель Морозова, Артем Маркелов, Антон Спиридонов, Данило Савельєв, Джеффрі Чен.

Згодом з'явилися спростування щодо Морозової, Єфімової та Митрофанова. Російська тренерка Татьяна Тарасова розповіла, що на борту літака не було й Ентоні Пономаренка. Фігурист перебуває вдома.

ТАСС стверджує, що на борту також була Інна Волянська, яка виступала у парі з Валерієм Спірідоновим. Дует ставав бронзовим призером чемпіонату СРСР (1980), перемагав на Спартакіаді (1982) та Кубку СРСР (1980). Відомо, що з 2017 року вона працювала тренером в одному з університетів Вірджинії.

Чемпіонат США з фігурного катання пройшов у Вічіті з 20 по 26 січня. У жіночому одиночному катанні перемогла Аліса Лью, у чоловіків – Ілля Малінін, в парному катанні – дует Аліси Єфімової та Михайла Митрофанова, а в танцях на льоду – пара Медісон Чок та Еван Бейтс.

Федеральне бюро розслідувань заявило, що жодних ознак злочину чи тероризму в авіакатастрофі за участі пасажирського літака і військового вертольота під Вашингтоном немає.