Жіноча збірна України вперше за 6 років вийшла до фіналу чемпіонату Європи

Жіноча збірна України з фехтування вперше з 2018 року вийшла до фіналу командних змагань у шаблі на чемпіонаті Європи.

Україна, в складі якої грають Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, здолала в 1/2 фіналу Угорщину з рахунком 45:41.

У вирішальному поєдинку українки зустрінуться з командою Франції. Початок — не раніше 18:30 за київським часом.

Раніше Дарія Миронюк здобула історичну для України медаль у рапірі.

Напередодні на чемпіонаті Європи стався скандальний інцидент за участі українки Олени Кривицької та росіянки Майї Гучмазової, яка представляє Грузію.