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Чемпіон Фехтування

Жіноча збірна України вперше за 6 років вийшла до фіналу чемпіонату Європи

Станіслав Лисак — 22 червня, 16:20
Жіноча збірна України вперше за 6 років вийшла до фіналу чемпіонату Європи

Жіноча збірна України з фехтування вперше з 2018 року вийшла до фіналу командних змагань у шаблі на чемпіонаті Європи.

Україна, в складі якої грають Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, здолала в 1/2 фіналу Угорщину з рахунком 45:41.

У вирішальному поєдинку українки зустрінуться з командою Франції. Початок — не раніше 18:30 за київським часом.

Раніше Дарія Миронюк здобула історичну для України медаль у рапірі.

Напередодні на чемпіонаті Європи стався скандальний інцидент за участі українки Олени Кривицької та росіянки Майї Гучмазової, яка представляє Грузію.

Збірна України з фехтування Ольга Харлан Аліна Комащук Олена Кравацька Юлія Бакастова

Збірна України з фехтування

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