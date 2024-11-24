Жіноча збірна України виграла історичне срібло на Кубку світу в рапірі

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах здобула срібні медалі на етапі Кубку світу в Тунісі.

У фіналі українська команда у складі Дарії Миронюк, Аліни Полозюк, Ольги Сопіт і Катерини Буденко поступилася збірній Японії, яка на Олімпійських іграх-2024 виграла бронзу.

Протистояння завершилося з рахунком 22:24. По ходу зустрічі українки поступалися у 8 очок, але в останніх раундах Аліна Полозюк та Катерина Буденко змогли надолужити втрачене та відродити інтригу.

На шляху до фіналу підопічні Ольги Лелейко здолали Угорщину в 1/8, у чвертьфіналі сенсаційно вибили лідерок світового рейтингу та чинних чемпіонок світу – італійок (45:43), а у півфіналі здобули вольову перемогу над Францією (41:39).

Зазначимо, що для жіночої збірної України з фехтування на рапірі це був перший фінал Кубку світу в історії.