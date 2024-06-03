Збірна України в рапірі та шаблі завершила в топ-8 молодіжний чемпіонат Європи

Чоловічі команди збірної України в рапірі та шаблі завершили чемпіонат Європи U-23 в Анталії (Туреччина).

Про це повідомляє ФФУ.

Рапіристи Єлизар Дирда, Богдан Пнівчук, Максим Коржовой та Євген Лазаренко у турнірі за 5-8 місця поступилися Польщі та посіли сьоме підсумкове місце.

На старті турніру вони перемогли збірну Туреччини (45:23), однак не змогли розвинути свій успіх у чвертьфіналі, де в драматичному поєдинку поступились Угорщині (33:45).

У командних змаганнях в чоловічій шаблі Україна в складі Василя Гумена, Богдана Боговіна, В'ячеслава Дзюби та Ігора Маркуніна замкнула вісімку найкращих.

У першому поєдинку українці здолали Азербайджан (45:44), проте надалі були лише поразки — в 1/4 фіналу від Румунії (35:45), а згодом у нижній частині сітки Польщі (33:45) та Грузії (38:45).

Напередодні українські рапіристки, у складі Дар'ї Миронюк, Аліни Полозюк, Катерини Буденко та Ольги Сопіт, дійшла до фіналу турніру, в якому поступилась Італії з рахунком 37:45.