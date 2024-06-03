Українські рапіристки здобули срібло на молодіжному чемпіонаті Європи

Українські рапіристки здобули срібло на чемпіонаті Європи U-23 з фехтування в турецькій Анталії.

Команда, у складі Дар'ї Миронюк, Аліни Полозюк, Катерини Буденко та Ольги Сопіт, дійшла до фіналу турніру, в якому поступилась Італії з рахунком 37:45.

На турнірному шляху українки в 1/4 фіналу переконливо перемогли однолітків з Польщі — 45:30. Згодом, у півфіналі, не залишили жодних шансів угоркам — 45:19 на користь «синьо-жовтих».

Зазначимо, що це сьома командна нагорода для України в історії виступів на молодіжному Євро. Для Миронюк і Сопіт, це третя в кар'єрі медаль Євро у цій віковій категорії, для Полозюк — друга, а для Буденко — перша.

Нагадаємо, у травні цього року, цей же український квартет здобув бронзу на Кубку світу в Гонконзі.