Жіноча збірна України здобула золото на Кубку світу в Пловдиві

Українські шаблістки здобули золото на Кубку світу з фехтування в Пловдиві.

Жіноча збірна у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької перемогла у фіналі Іспанію. Українки вели впродовж більшої частини поєдинку. Однак, перед дев'ятою сутичкою перевагою володіли суперниці — 37:40. Камбек зуміла здійснити Харлан, яка перемогла іспанку та вирвала підсумкову перемогу — 45:43.

На шляху до фіналу українки змогли подолати непросту сітку: вони розпочали виступ з перемоги над Алжиром (45:35), а далі вибили американок та француженок з однаковим рахунком — 45:38.

Нагадаємо, напередодні Харлан здобула срібло в індивідуальному турнірі шаблісток. Загалом, в Ольги сім медалей (дві золоті) в особистих і командних змаганнях Кубка світу-2023/24.

Додамо, що жіноча збірна України з фехтування на шаблях відібралася на Олімпійські ігри-2024, де візьмуть участь 8 збірних у командному турнірі. Перед цим в українок буде ще одне змагання – чемпіонат Європи.



