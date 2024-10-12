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Українки здобули срібло на ЄКЦ 2024 в Будапешті

Микола Дендак — 12 жовтня, 21:50
Українки здобули срібло на ЄКЦ 2024 в Будапешті
Федерація фехтування України

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах здобула срібну нагороду на Європейському кадетському циклі, який проходить у Будапешті, Угорщина.

Українки Маргарита Ангарська, Мілана Іванова, Поліна Спиридинова та Єлизавета Степанова у фінальній сутичці поступилися представницям США (39:45).

Зазначимо, що у чвертьфіналі турніру вони зустрілися проти іншої української команди у складі Валерії Білоус-Гріджак, Єлизавети Горбачук, Софії Махлай-Шемякіної та Марії Мальчевської, і перемогли їх з різницею лише в один укол (42:41).

Що цікаво, на турнірі була рекордна кількість учасників. За перемогу змагалися одразу 58 команд.

Нагадаємо, напередодні українські фехтувальники здобули три медалі на турнірах серії Satellite FIE.

фехтування

фехтування

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