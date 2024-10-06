Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Фехтування

Українці здобули золото та дві бронзи на турнірах серії Satellite FIE

Микола Дендак — 6 жовтня, 22:02
Українці здобули золото та дві бронзи на турнірах серії Satellite FIE
Мінмолодьспорт

Українські фехтувальники здобули три медалі на турнірах серії Satellite FIE.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Зазначається, що першу золоту нагороду на цих турнірах здобув шабліст Юрій Цап переміг на турнірі в Софії (Болгарія). У фіналі він переміг представника Туреччини Енеса Талгу Календера — 15:11.

На змаганнях у Женеві (Швейцарія) шпажист Андрій Опанасенко здобув бронзу. Для 21-річного харків'янина це вже третя медаль Сателіта в кар’єрі.

Бронзову нагороду отримала також шпажистка Дар’я Варфоломеєва. Для неї це перша в кар’єрі медаль Сателіту.

Нагадаємо, напередодні українські рапіристи стали переможцями турніру у Польщі у межах Європейського кадетського циклу з фехтування.

фехтування

фехтування

Українські рапіристи виграли турнір у Польщі
Президент НФФУ відповів на запитання, чи поїде Харлан на Олімпіаду-2028
🥈 Українські шпажистки здобули командне срібло на Паралімпіаді-2024
Федота-Ісаєва здобула ще одну медаль для України у фехтуванні на Паралімпіаді-2024
Демчук програв бронзовий фінал Паралімпіади-2024 у шаблі

Останні новини