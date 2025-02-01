Українець Перчук виграв "срібло" юніорського Кубку світу з фехтування

Комітет з питань молоді і спорту

Український фехтувальник Максим Перчук став віцечемпіоном Кубку світу серед юніорів.

На груповому етапі змагання 18-річний українець переміг у 5 з 6 поєдинків, завдяки чому він кваліфікувався в плейоф.

На шляху до фіналу Перчук переміг Нок Ман Юена з Гонконгу (15:12) та Міколая Адамчика з Польщі (15:7).

На жаль, фінальний матч Максим виграти не зміг – українець у напруженій боротьбі програв "золото" італійцю Маттео Галассі (13:15).

FIE

Читайте також : Полозюк стала найкращою серед українок на етапі Кубку світу в Гонконгу

Варто зазначити, що для Максима Перчука ця срібна медаль стала першою нагородою рівня юніорського Кубку світу з фехтування.

Нагадаємо, що недавно українська фехтувальниця Джоан Фейбі Бежура виграла бронзову медаль на етапі Гран-прі Дохи.