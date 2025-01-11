Полозюк стала найкращою серед українок на етапі Кубку світу в Гонконгу
У суботу, 11 січня, завершився етап Кубку світу з фехтування на рапірах серед жінок, що тривав у Гонконгу.
Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.
Найкращий результат серед українок показала Аліна Полозюк, яка вийшла в 1/16 фіналу, де поступилась дворазовій медалістці чемпіонату Європи у складі команди Німеччини Анне Кляйбрінк (13:15).
Ще четверо рапіристок зупинилися на стадії 1/32 фіналу – Ольга Сопіт, Крістіна Петрова, Катерина Буденко та Дарія Миронюк.
Зазначимо, що Миронюк з рахунком 8:15 поступилась переможниці турніру Джейлін Лю зі США.
Кубок світу-2025
Гонконг, 1/16 фіналу
Анне Кляйбрин (Німеччина) – Аліна Полозюк (Україна) 15:13
1/32 фіналу
Анна Крістіно (Італія) – Ольга Сопіт (Україна) 14:13
Аліна Полозюк (Україна) – Ліллі Марія Бруггер (Австрія) 12:11
Комакі Кікучі (Японія) – Крістіна Петрова (Україна) 15:5
Елена Тангерліні (Італія) – Катерина Буденко (Україна) 15:6
Джейлін Лю (США) – Дарія Миронюк (Україна) – 15:8
1/64 фіналу
Аліна Полозюк (Україна) – Емілія Корбу (Румунія) 15:14
Катерина Буденко (Україна) – Сун Ю (Китай) 15:11
Крістіна Петрова (Україна) – Іріна Зоріна(-) 15:13
Ю Чин Куан – Анна Тараненко (Україна) 15:5
1/128 фіналу
Аліна Полозю (Україна) – Еріка Нікіфор (Угорщина) 15:8
Катерина Буденко (Україна) – Тсз Кю Херміа Лак (Гонконг) 15:6
Крістіна Петрова (Україна) – Марія Стамо (Велика Британія) 15:14
Анна Тараненко (Україна) – Цзя Чен (США) 15:14
Напередодні Анна Максименко здобула золоту медаль на етапі юніорського Кубку світу з фехтування на шпагах.