Полозюк стала найкращою серед українок на етапі Кубку світу в Гонконгу

У суботу, 11 січня, завершився етап Кубку світу з фехтування на рапірах серед жінок, що тривав у Гонконгу.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

Найкращий результат серед українок показала Аліна Полозюк, яка вийшла в 1/16 фіналу, де поступилась дворазовій медалістці чемпіонату Європи у складі команди Німеччини Анне Кляйбрінк (13:15).

Ще четверо рапіристок зупинилися на стадії 1/32 фіналу – Ольга Сопіт, Крістіна Петрова, Катерина Буденко та Дарія Миронюк.

Зазначимо, що Миронюк з рахунком 8:15 поступилась переможниці турніру Джейлін Лю зі США.

Кубок світу-2025

Гонконг, 1/16 фіналу

Анне Кляйбрин (Німеччина) – Аліна Полозюк (Україна) 15:13

1/32 фіналу

Анна Крістіно (Італія) – Ольга Сопіт (Україна) 14:13

Аліна Полозюк (Україна) – Ліллі Марія Бруггер (Австрія) 12:11

Комакі Кікучі (Японія) – Крістіна Петрова (Україна) 15:5

Елена Тангерліні (Італія) – Катерина Буденко (Україна) 15:6

Джейлін Лю (США) – Дарія Миронюк (Україна) – 15:8

1/64 фіналу

Аліна Полозюк (Україна) – Емілія Корбу (Румунія) 15:14

Катерина Буденко (Україна) – Сун Ю (Китай) 15:11

Крістіна Петрова (Україна) – Іріна Зоріна(-) 15:13

Ю Чин Куан – Анна Тараненко (Україна) 15:5

1/128 фіналу

Аліна Полозю (Україна) – Еріка Нікіфор (Угорщина) 15:8

Катерина Буденко (Україна) – Тсз Кю Херміа Лак (Гонконг) 15:6

Крістіна Петрова (Україна) – Марія Стамо (Велика Британія) 15:14

Анна Тараненко (Україна) – Цзя Чен (США) 15:14

Напередодні Анна Максименко здобула золоту медаль на етапі юніорського Кубку світу з фехтування на шпагах.