Збірна України поступилась Італії у матчі за бронзу Кубку світу

Збірна України з фехтування на шпагах посіла четверте місце на етапі Кубку світу в китайському Усі.

Українська команда у складі Інни Бровко, Олени Кривицької, Аліни Дмитрук та Анни Максименко розпочали стадію плейоф з впевненої перемоги над Канадою (45:31). У чвертьфіналі "синьо-жовті" здолали другого номера посіву - збірну Франції (45:38).

Однак у півфіналі мінімально поступилися команді Південної Кореї (40:42): Максименко виграла останній бій у дворазової чемпіонки світу та віцечемпіонки Олімпійських ігор у Токіо Сон Се Ра (10:7), але закінчився час.

У матчі за бронзу національна команда зі старту захопила лідерство у зустрічі, проте суперниці не відпускали українок більш ніж на два-три уколи. У середині поєдинку італійки змогли перехопити лідерство й довели поєдинок до перемоги 42:35.

Україна з найкращим результатом сезону посіла четверте місце.

Нагадаємо, напередодні збірна України з фехтування на шпагах зупинилася за крок від медалі на Кубку світу, що проходить в Фуджейрі, ОАЕ. Українці поступилися команді Нідерландів.