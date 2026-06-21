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Українські рапіристи не змогли пробитися до чвертьфіналу Євро-2026 з фехтування

Володимир Слюсарь — 21 червня 2026, 13:16
Українські рапіристи не змогли пробитися до чвертьфіналу Євро-2026 з фехтування
Андрій Погребняк
Національна федерація фехтування України

Українські рапіристи не змогли пробитися до чвертьфіналу командних змагань чемпіонату Європи-2026 з фехтування, який триває у французькому Антоні.

Українську команду представляли Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Єлізар Дирда та Максим Гаравський.

В 1/8 фіналу "синьо-жовті" поступилися збірній Іспанії. Зустріч завершилася з рахунком 23:45.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з фехтування здобула першу бронзову нагороду в командній рапірі на чемпіонаті Європи-2026.

чемпіонат Європи з фехтування

чемпіонат Європи з фехтування

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