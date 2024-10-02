Українські рапіристи виграли турнір у Польщі

Українські рапіристи стали переможцями турніру у Польщі у межах Європейського кадетського циклу з фехтування.

Команда Україна-1 виступала у такому складі: Яніслав Корецький, Данило Матяш, Гліб Мухопад та Андрій Сімонов.

Українці, посіяні під другим номером, розпочали виступи з 1/8 фіналу, де перемогли Польщу-3 (45:22). Далі здолали Чехію-1 (45:29), а у півфіналі Румунію-1 (45:26). У вирішальному протистоянні українці взяли гору над командою Туреччина-1 (45:30) та стали чемпіонами турніру.

Шлях українців до перемоги:

1/8 фіналу: Україна-1 – Польща-3 45:22

1/4 фіналу: Україна-1 – Чехія-1 45:29

1/2 фіналу: Україна-1 – Румунія-1 45:26

Фінал: Україна-1 – Туреччина-1 45:30

В особистих змаганнях найкращим став Данило Матяш, який посів 14-ту підсумкову позицію.