Харлан вийшла у півфінал Кубку світу в Пловдиві

Українська шаблістка Ольга Харлан перемогла американку Елізабет Тарковскі у чвертьфіналі етапу Кубку світу з фехтування в болгарському Пловдиві.

Українка виграла поєдинок з рахунком 15:8.

У півфіналі її суперницею буде японка Емура Місакі, яка в 1/4 здолала іспанку Люсію Мартін-Португес (15:9).

Зазначимо, що Харлан розпочала турнір з перемоги над нейтральною спортсменкою з російським паспортом Анною Смірновою (15:8). Надалі українка взяла гору над двома італійками: Елоізою Пассаро🇮🇹 (15:7) і Росселлою Грегоріо🇮🇹 (15:5).

Зазначимо, що Харлан є олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою Ігор-2016 в командній першості. Вона також має дві бронзи в індивідуальних змаганнях.

Нагадаємо, на початку травня Ольга дійшла до стадії 1/8 фіналу на Гран-прі в Сеулі.