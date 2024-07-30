Україна стала шостою у командній шпазі на Олімпіаді-2024

Українські шпажистки завершили на шостому місці командний турнір на Олімпійських іграх у Парижі.

Збірну України представляли Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харкова та Дар'я Варфоломєєва.

Українки поступились команді Китаю на стадії 1/4 фіналу (41:45). У турнірі за 5-8 місця "синьо-жовті" перемогла Єгипет (45:31), а у матчі за 5-те місце поступилася другому номеру світового рейтингу і віцечемпіонками Токіо-2020 збірній Південної Кореї (38:45).

Зазначимо, що цей результат є найкращим в історії України на Олімпіадах у жіночій командній шпазі.

Нагадаємо, раніше 32-річна українська шаблістка Ольга Харлан виграла для України першу і поки що єдину медаль на Олімпіаді-2024.

У Парижі Харлан матиме шанс виграти ще командну нагороду. Турнір жіночих збірних у шаблі розпочнеться 3 серпня о 14:00 за Києвом, у чвертьфіналі українкам протистоятимуть італійки.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.