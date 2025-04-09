Українці без медалей завершили юніорський чемпіонат світу в Китаї

Українські фехтувальники на шаблях без медалей завершили командні виступи на юніорському чемпіонаті світу, що проходить в китайському Усі.

Чоловіча команда, яку представляли Даніїл Скороход, Станіслав Закутній, Роман Красновид і Дмитрій Колобаєв, посіли 16-те місце. Перемогу здобули США, здолавши Італію. Бронза в активі Узбекистану.

Українці розпочали виступи з перемоги над Канадою (45:36), проте вже в наступному поєдинку поступились саме Узбекистану (45:38). У боротьбі за 9-16 місця команда програла Іспанії (25:45), Китаю (27:45) та Польщі (42:45).

А ось жіноча команда у складі Софії Головкіної, Вікторії Коротченко, Валерії Моренець-Кубанської та Маї Величко фінішували 21-ми, програвши в 1/16 господаркам чемпіонату китаянкам (32:45). Золото та бронзу також забрали США з Узбекистаном. А ось срібло в активі Франції.

Нагадаємо, нещодавно українська шпажистка Анна Максименко стала чемпіонкою Гран-прі FIE, яке проходило в Будапешті.