Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Фехтування

Український шпажист вийшов у півфінал Кубку світу в Астані

Сергій Шаховець — 28 березня 2026, 12:55
Роман Свічкар
32-річний український шпажист Роман Свічкар вийшов до півфіналу етапу Кубку світу з фехтування на шпагах, що з 26 по 28 березня проходить в Астані.

У чвертьфінальному поєдинку харків'янин у наднапруженому поєдинку переміг італійця Маттео Галассі. Поступаючись 9:11 Свічкар за 22 секунди до завершення основного часу зрівняв рахунок.

Згодом Роман на пріоритеті вирвав перемогу в суперника з рахунком 12:11.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу Галассі вибив з боротьби українця Нікіту Кошмана (15:13).

У поєдинку за вихід у фінал Свічкар зустрінеться з третім номером світового рейтингу Мохамедом Ель-Сайєдом з Єгипту, який цього сезону здобув "бронзу" на етапі Кубку світу в Гайденгаймі та "золото" у Ванкувері. Початок сутички о 14:20 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Роман Свічкар посів 18 місце на етапі Кубку світу в німецькому Гайденгаймі.

Останні новини