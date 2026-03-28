Українець Свічкар вийшов у фінал етапу Кубку світу в Астані

Український фехтувальник Роман Свічкар у півфіналі етапу Кубку світу з фехтування на шпагах в Астані.

32-річний харків'янин у півфіналі зустрічався з бронзовим призером Олімпіади-2024 Мохаммедом Ель Саєдом з Єгипту. Початок матчу виявився малорезультативним, але у другому та третьому періоді Свічкар блискуче діяв у контратаці, не даючи єгиптянину набирати уколи.

У підсумку Свічкар переміг титулованого суперника з рахунком 15:7 та вийшов до фіналу. У битві за "золото" Роман фехтуватиме проти угорця Давіда Надя або Руслана Курбанова з Казахстану.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі етапу Кубку світу в Астані Свічкар в напруженому поєдинку переміг італійця Маттео Галассі з рахунком 12:11.