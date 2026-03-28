Чемпіон Фехтування

Українець Свічкар вийшов у фінал етапу Кубку світу в Астані

Сергій Шаховець — 28 березня 2026, 15:09
Роман Свічкар
FIE

Український фехтувальник Роман Свічкар у півфіналі етапу Кубку світу з фехтування на шпагах в Астані.

32-річний харків'янин у півфіналі зустрічався з бронзовим призером Олімпіади-2024 Мохаммедом Ель Саєдом з Єгипту. Початок матчу виявився малорезультативним, але у другому та третьому періоді Свічкар блискуче діяв у контратаці, не даючи єгиптянину набирати уколи.

У підсумку Свічкар переміг титулованого суперника з рахунком 15:7 та вийшов до фіналу. У битві за "золото" Роман фехтуватиме проти угорця Давіда Надя або Руслана Курбанова з Казахстану.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі етапу Кубку світу в Астані Свічкар в напруженому поєдинку переміг італійця Маттео Галассі з рахунком 12:11.

Український шпажист вийшов у півфінал Кубку світу в Астані
Свічкар посів 18 місце, Кошман показав найкращий результат в кар'єрі: результати українців на Кубку світу в Гайденгаймі
Український шпажист зупинився за крок від медалі Гран-прі в Катарі
Свічкар – у п'ятірці найкращих, 16-річна Дмитрук увійшла в топ-16 на Кубку світу в Фуджейрі
Свічкар: Перемога на чемпіонаті Європи – це результат виснажливої спільної командної роботи

