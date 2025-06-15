Свічкар здолав угорця Шіклоші на шляху у фінал чемпіонату Європи-2025

Український шпажист Роман Свічкар вийшов у фінал чемпіонату Європи з фехтування в Генуї.

У півфіналі Роман виграв протистояння з віцечемпіоном Токіо-2020 в особистому заліку і чемпіоном Парижа-2024 у складі команди Угорщини Гергея Шіклоші. Свічкар у додаткову хвилину на пріоритеті вирвав перемогу з рахунком 6:5.

У фіналі українець зустрінеться з чинним віцечемпіоном світу серед юніорів, господарем доріжки Маттео Гарассі.

Перед цим 31-річний український шпажист у чвертьфіналі здобув перемогу бронзовому призеру ЧЄ-2022 Алексісу Баярду зі Швейцарії (15:10).

Для Свічкара – це перший у кар'єрі фінал чемпіонату Європи.

Нагадаємо, до складу збірної України з фехтування увійшло 12 чоловіків і 14 жінок. Чемпіонат Європи проходить 14 до 19 червня в італійській Генуї.