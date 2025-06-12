У Федерації фехтування України пояснили причину відсутності Харлан у заявці на ЧЄ-2025

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан не потрапила у заявку збірної на чемпіонат Європи-2025, бо не брала участі у підготовці команди.

Про це у коментарі Tribuna.com повідомили у Федерації фехтування України.

"Ольга тільки відновила тренування (поки самостійні) після перерви, яку взяла після Олімпіади. У підготовці команди до ЧЄ-2025 участі не брала, не мала звичної фехтувальної практики.

Ольга поки займається загальною фізичною підготовкою, це не підготовка до конкретних стартів. Цей сезон вона відпочиває", – повідомили у федерації.

Нагадаємо, до складу збірної України увійшло 12 чоловіків і 14 жінок. Чемпіонат Європи відбудеться з 14 до 19 червня в італійській Генуї.