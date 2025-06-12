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У Федерації фехтування України пояснили причину відсутності Харлан у заявці на ЧЄ-2025

Олексій Мурзак — 12 червня 2025, 16:49
У Федерації фехтування України пояснили причину відсутності Харлан у заявці на ЧЄ-2025
Ольга Харлан
НОК

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан не потрапила у заявку збірної на чемпіонат Європи-2025, бо не брала участі у підготовці команди.

Про це у коментарі Tribuna.com повідомили у Федерації фехтування України.

"Ольга тільки відновила тренування (поки самостійні) після перерви, яку взяла після Олімпіади. У підготовці команди до ЧЄ-2025 участі не брала, не мала звичної фехтувальної практики.

Ольга поки займається загальною фізичною підготовкою, це не підготовка до конкретних стартів. Цей сезон вона відпочиває", – повідомили у федерації.

Нагадаємо, до складу збірної України увійшло 12 чоловіків і 14 жінок. Чемпіонат Європи відбудеться з 14 до 19 червня в італійській Генуї.

Збірна України з фехтування Ольга Харлан

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