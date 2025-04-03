Фехтувальниця стала на коліно на знак протесту проти поєдинку з трансгендером

Стефані Тернер стала на коліно на знак протесту перед поєдинком проти Редмонда Саллівана в Університеті Меріленда на турнірі з фехтування

Про це пише BBC.

Їй показали чорну картку та повідомили, що їй не дозволять продовжувати участь у жіночому рапірному турнірі.

Правила Міжнародної федерації фехтування (FIE) стверджують, що фехтувальнику не дозволяється з будь-якої причини відмовлятися від фехтування з іншим спортсменом, який належним чином пройшов реєстрацію.

Федерація фехтування США, яка запровадила свою політику щодо трансгендерних і небінарних пар у 2023 році, заявила: "Ця політика ґрунтується на принципі, згідно з яким кожен повинен мати можливість займатися спортом, і базується на доступних дослідженнях того часу".

Стефані мотивувала рішення тим, що він чоловік, а турнір – жіночий.

"Коли я стала на коліно, я подивився на суддю і сказала: "Вибачте, я не можу цього зробити. Я жінка, а це чоловік, і це жіночий турнір", – цитує її слова Fox News.

Хоча конкурс The Cherry Blossom проводився в Університеті Меріленда, він не був подією NCAA (National Collegiate Athletic Association).

У лютому NCAA змінила свою політику, заявивши, що лише "студентам-спортсменам, які були визнані жінками при народженні", буде дозволено брати участь в університетських змаганнях після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерним жінкам змагатися в жіночих спортивних категоріях.