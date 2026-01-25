Українська правда
Чемпіон Фехтування

Український шпажист зупинився за крок від медалі Гран-прі в Катарі

Катерина Лисянська — 25 січня 2026, 17:14
НФФУ

Харківський фехтувальник Роман Свічкар завершив виступи на Гран-прі в Катарі, зупинившись за крок від призового подіуму.

У чвертьфінальному поєдинку 32-річний український спортсмен не зміг здолати опір Трістана Тюлена з Нідерландів. Поступаючись по ходу зустрічі 7:12, українець зумів скоротити розрив до мінімуму, але кінцівка бою залишилася за чинним віцечемпіоном Європи 11:15.

За підсумками змагань Роман Свічкар посів 7 місце серед кращих шпажистів світу. Це вже другий міжнародний старт поспіль, який лідер української збірної завершує у топ-8, що є його найкращим результатом на турнірах серії Гран-прі з 2019 року.

Гран-прі Дохи з фехтування, чоловіки, шабля

2. Трістан Тюлен (Нідерланди)

7. Роман Свічкар (Україна)

Нагадаємо, що українська шпажистка Анна Максименко гарантувала собі медаль на Гран-прі в Досі.

