Максименко гарантувала собі медаль Гран-прі фехтування на шпагах

Українська шпажистка Анна Максименко гарантувала собі медаль на Гран-прі в Досі.

18-річна спортсменка перемогла француженку Лорен Рембі 14:11 та пробилась у півфінал. Зазначимо, що на шляху до чвертьфіналу Максименко була сильнішою за угорку Емму Боршоді – 15:11.

В 1/2 фіналу Гран-прі шпажистка змагатиметься з ще одної представниці Угорщини Естер Мухарі. Старт поєдинку заплановано на 17:25 за київським часом.

Зазначимо, що на турнірі також успішно виступає український шпажист Роман Свічкар, який пробився до 1/4 фіналу завдяки перемозі над італійцем Давіде Ді Веролі – 15:8.

Раніше цього місяця Анна Максименко зі збірної України змагалась на Кубку світу у Фуджейрі, але програла бій за бронзу Нідерландам.