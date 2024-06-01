Миронюк здобула золото молодіжного чемпіонату Європи

Українська рапіристка тріумфувала на молодіжному чемпіонаті Європи-2024, який триває в Анталії (Туреччина).

У фіналі турніру 22-річна киянка перемогла дворазову медалістку чемпіонату Європи серед кадетів Язмін Папп з Угорщини — 15:6.

Миронюк змогла повторити результат України 2023 року. Тоді перемогу на молодіжному Євро виборола Ольга Сопіт.

Нагадаємо, на початку травня Миронюк долучилася до історичного результату жіночої збірної України на Кубку світу в Гонконзі, де українки посіли третє місце.