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Миронюк здобула золото молодіжного чемпіонату Європи

Олександр Булава — 1 червня, 20:22
Миронюк здобула золото молодіжного чемпіонату Європи

Українська рапіристка тріумфувала на молодіжному чемпіонаті Європи-2024, який триває в Анталії (Туреччина).

У фіналі турніру 22-річна киянка перемогла дворазову медалістку чемпіонату Європи серед кадетів Язмін Папп з Угорщини — 15:6.

Миронюк змогла повторити результат України 2023 року. Тоді перемогу на молодіжному Євро виборола Ольга Сопіт.

Нагадаємо, на початку травня Миронюк долучилася до історичного результату жіночої збірної України на Кубку світу в Гонконзі, де українки посіли третє місце.

Збірна України з фехтування Дарія Миронюк

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