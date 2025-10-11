Помер суперник Гутцайта у фіналах Олімпійських ігор і чемпіонату світу

Угорець Чаба Кьовеш, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор та дворазовий чемпіон світу з фехтування, помер у віці п'ятдесяти восьми років після тривалої та важкої хвороби.

Про це повідомила Федерація фехтування Угорщини.

Кьовеш виборов срібну олімпійську медаль у Барселоні в 1992 році, а потім чотири роки по тому в Атланті знову став срібним призером у складі національної збірної.

У 1991 році він виборов титул чемпіона світу, а в 1993 році в Ессені виборов ще одну золоту медаль чемпіонату світу після командних змагань.

У Барселоні угорці програли Об'єднаній команді, яка складалася зі спортсменів колишнього СРСР. У складі ОК було два українця: Вадим Гутцайт та Георгій Погосов.

У фіналі ЧС-1991 угорці здолали збірну СРСР. Вадим Гутцайт також був у складі.