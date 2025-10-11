Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Фехтування

Помер суперник Гутцайта у фіналах Олімпійських ігор і чемпіонату світу

Руслан Травкін — 11 жовтня 2025, 15:08
Помер суперник Гутцайта у фіналах Олімпійських ігор і чемпіонату світу
Чаба Кьовеш
MTI/Németh Ferenc

Угорець Чаба Кьовеш, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор та дворазовий чемпіон світу з фехтування, помер у віці п'ятдесяти восьми років після тривалої та важкої хвороби.

Про це повідомила Федерація фехтування Угорщини.

Кьовеш виборов срібну олімпійську медаль у Барселоні в 1992 році, а потім чотири роки по тому в Атланті знову став срібним призером у складі національної збірної.

У 1991 році він виборов титул чемпіона світу, а в 1993 році в Ессені виборов ще одну золоту медаль чемпіонату світу після командних змагань.

У Барселоні угорці програли Об'єднаній команді, яка складалася зі спортсменів колишнього СРСР. У складі ОК було два українця: Вадим Гутцайт та Георгій Погосов.

У фіналі ЧС-1991 угорці здолали збірну СРСР. Вадим Гутцайт також був у складі. 

Олімпійські ігри помер фехтування Вадим Гутцайт

Олімпійські ігри

Брат олімпійського чемпіона отримав трирічну дискваліфікацію через шпигунство
Пропустить Олімпіаду: бронзового призера чемпіонату світу відсторонили на два роки
Циклокрос та крос-кантрі можуть бути додані до зимової Олімпіади
Головна зірка польського біатлону планує потрапити на Олімпійські ігри після декретної відпустки
Є проблеми: Гутцайт назвав бажану кількість ліцензій для України на Олімпіаду-2026

Останні новини