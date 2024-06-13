На війні з Росією загинув український фехтувальник
6 червня на фронті загинув кандидат у майстри спорту з фехтування на шаблях Ростислав Лівач.
Про це повідомляє пресслужба НОК України.
Життя захисника обірвалося у 37 років.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії він став на захист України. Спочатку Ростислав воював у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Згодом у складі 78-го окремого десантно-штурмовому полку "Герць" Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Був нагороджений медаллю "Хрест Десантно-штурмових військ".
Лівач був учасником Всеукраїнських змагань, переможцем та багаторазовим призером чемпіонатів Львівської області.
Напередодні виконувач обов'язків міністра у справах молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що внаслідок агресії Росії загинули 456 українських атлетів і тренерів, які належали до національних збірних.
Також було зруйновано понад 500 об'єктів спортивної та 100 об'єктів молодіжної інфраструктури.