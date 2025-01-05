Максименко здобула золото на етапі юніорського Кубку світу з фехтування на шпагах в Удіне

Українка Анна Максименко здобула золоту медаль на етапі юніорського Кубку світу з фехтування на шпагах, який проходив в італійському Удіне.

Про це повідомила Федерація фехтування України.

У перший день змагань 17-річна шпажистка виграла 12 поєдинків, завдяки чому пройшла у вирішальну стадію плейоф.

В 1/8 фіналу Анна обіграла француженку Анаель Доке (11:10), в 1/4 фіналу – китаянку Лю Цзисянь (15:7), а в дуелі за вихід у фінал виявилася сильнішою за Еву Штеффенс з Німеччини (15:10)

У вирішальному протистоянні Максименко зійшлася з американкою Ліхі Мачульскі, яка є першим номером світового юніорського рейтингу. Поступаючись 12:14 Анна встигла зрівняти рахунок, а потім довести справу до перемоги 15:14.

Для 17-річної львів’янки, яка розпочала турнір під другим номером світового юніорського рейтингу FIE, це вже четверта в кар’єрі особиста медаль ЮКС загалом, й третя золота зокрема після нагороди найвищого ґатунку минулого сезону в Лаупгаймі та перемоги в Бургосі, якою вона завершила рік 2024.