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Харлан передала Металісту 1925 шаблю, яку клуб придбав на аукціоні

Руслан Травкін — 27 серпня, 11:10
Харлан передала Металісту 1925 шаблю, яку клуб придбав на аукціоні
Сергій Притула, Андрій Нєдєлін та Ольга Харлан
Металіст 1925

Українська спортсменка Ольга Харлан, яка у складі жіночої збірної виграла золото Парижа-2024 з фехтування на шаблі, зустрілася з представниками харківського Металіста 1925. Вона передала шаблю, яку клуб придбав на благодійному аукціоні Сергія Притули за 10 млн гривень.

Про це повідомляє сайт команди Першої ліги.

"Я дуже сильно здивувалася, коли побачила цифри — була в шоці! А в кінці, коли я побачила вже 10 мільйонів, я заплакала, тому що зрозуміла, що це такий ланцюжок: моя робота на доріжці, олімпійське золото, аукціон і потім допомога нашим бійцям! Завдяки Металісту 1925 це стало можливим", — сказала Харлан.

Притула та Харлан зустрілися з колективами чоловічої та жіночої команд Металіста 1925, обмінявшись запитаннями, відповідями та взаємними побажаннями.

Харківський клуб за підсумками минулого сезону вилетів з УПЛ. За два тури Першої ліги сезону-2024/25 команда набрала 1 бал.

Аукціон Благодійність Металіст 1925 Ольга Харлан Олімпійські ігри-2024

Ольга Харлан

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