Харлан – про вибори в МОК: Якщо оберуть не того, то "нейтральних" спортсменів повернуть до змагань

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан вважає, що якщо на виборах президента Міжнародного олімпійського комітету оберуть не того кандидата, то "нейтральні" спортсмени зможуть повернутися до змагань.

Про це вона заявила в інтерв'ю для OK TALK.

"В ідеалі росіяни не повинні були брати участь в Олімпійських іграх. Але те, що їх було лише 15 – це дуже гарний результат, тому що були розмови навіть про 200 спортсменів. Це гарна робота НОК та Міністерства спорту, а також спортсменів та федерацій.

Зараз будуть вибори нового президента МОК. Я сподіваюсь, що буде гарний вибір, бо якщо виберуть іншого, то це не дуже добре. Я впевнена, що "нейтральних" спортсменів повернуть до змагань", – сказала Харлан.

Вибори президента МОК відбудуться на 143-й сесії МОК, яка пройде з 18 до 21 березня 2025 року в Греції.

Нагадаємо, нещодавно віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету та кандидат на пост президента МОК Хуан Антоніо Самаранч-молодший заявив про можливе повернення Росії до міжнародної спортивної спільноти.

Міністерство молоді та спорту та Міністерство закордонних справ України висловили обурення щодо цих слів.