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Харлан – про вибори в МОК: Якщо оберуть не того, то "нейтральних" спортсменів повернуть до змагань

Микола Дендак — 18 жовтня, 19:09
Харлан – про вибори в МОК: Якщо оберуть не того, то нейтральних спортсменів повернуть до змагань
Ольга Харлан
Getty Images

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан вважає, що якщо на виборах президента Міжнародного олімпійського комітету оберуть не того кандидата, то "нейтральні" спортсмени зможуть повернутися до змагань.

Про це вона заявила в інтерв'ю для OK TALK.

"В ідеалі росіяни не повинні були брати участь в Олімпійських іграх. Але те, що їх було лише 15 – це дуже гарний результат, тому що були розмови навіть про 200 спортсменів. Це гарна робота НОК та Міністерства спорту, а також спортсменів та федерацій.
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Зараз будуть вибори нового президента МОК. Я сподіваюсь, що буде гарний вибір, бо якщо виберуть іншого, то це не дуже добре. Я впевнена, що "нейтральних" спортсменів повернуть до змагань", – сказала Харлан.

Вибори президента МОК відбудуться на 143-й сесії МОК, яка пройде з 18 до 21 березня 2025 року в Греції.

Нагадаємо, нещодавно віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету та кандидат на пост президента МОК Хуан Антоніо Самаранч-молодший заявив про можливе повернення Росії до міжнародної спортивної спільноти.

Міністерство молоді та спорту та Міністерство закордонних справ України висловили обурення щодо цих слів.

Росія МОК (Міжнародний олімпійський комітет) Ольга Харлан

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