Якийсь треш: Харлан відреагувала на те, що її поховали

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан відреагувала на фейкові новини про її смерть.

Українська спортсменка звернулась до своїх вболівальників через Instagram, щоб прояснити ситуацію.

"Люди привіт. Сьогодні зранку одна із підписниць надіслала мені одну новину з однієї сторінки у Facebook. Якщо чесно я в шоці, вона буде в наступній сторіз. Також коментар під цією новиною… самі побачите", – сказала Харлан.

"Так от, по перше я була в шоці з цієї новини, по друге я була в шоці, скільки коментарів і скільки поширень цієї новини. По третє, люди будь ласка давайте перевіряти достовірність інформації, слава богу вона фейкова. Зі мною все добре, але відписуйтесь наф*г з цих сторінок, не реагуйте на це, якийсь треш для мене і ці сторінки які таким чином залучають підписників, це дуже низько. Тому люди, перевіряйте інформацію, зі мною все добре" – наголосила фехтувальниця.

Раніше повідомлялося, Ольга Харлан зараз мандрує Італією разом зі своїм коханим Луїджі Самеле.

Олімпійська чемпіонка 9 листопада завітала на футбольний матч у межах Серії А, в якому Ювентус зустрічався з Торіно (2:0).