Харлан: Дякую Усику за натхнення та мотивацію

Українська шаблістка Ольга Харлан прокоментувала перемогу на Кубку світу в Пловдиві (Болгарія).

Про це вона повідомила в Instsgram.

"Сьогодні золото. Гарний був день, але найцікавіше ще попереду. Далі буде.

Подяка нашим захисникам та захисницям. Кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди. Це для вас.

Дякую Усику за натхнення та неймовірну мотивацію. Плакала разом з тобою", – сказала Харлан.

Нагадаємо, жіноча збірна у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької перемогла у фіналі Кубку світу Іспанію (45:43.).



