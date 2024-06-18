Зупинилася за крок до п'єдесталу: Харькова стала п'ятою на чемпіонаті Європи

Українська шпажистка Влада Харькова зупинилась за крок від другого в кар'єрі особистого п'єдесталу чемпіонату Європи.

На континентальній першості у Базелі українка стала п'ятою в особистому заліку в шпазі.

Харькова виграла усі бої в групі та на шляху у чвертьфінал здолала швейцарку Ангелу Крігер (11:10). Однак в 1/4 фіналу українка поступилась ще одній представниці Швейцарії Анжелін Фавр (11:15).

Зазначимо, що у 2022 році Харькова на чемпіонаті Європи здобула золото та командну бронзу.

Результати українок

5. Влада Харькова

11. Олена Кривицька

25. Дар'я Варфоломеєва

31. Джоан Фейбі Бежура

Напередодні на чемпіонаті Європи стався скандальний інцидент за участі українки Олени Кривицької та росіянки Майї Гучмазової, яка представляє Грузію.