Чемпіон Фехтування

Миронюк продемонструвала найкращий результат у кар'єрі на рівні Гран-прі

Денис Іваненко — 7 лютого 2026, 17:36
Дарія Миронюк
Скриншот з відео

Українська рапіристка Дарія Миронюк успішно виступила на Гран-прі в Турині.

Вона змогла пробитись до чвертьфіналу. Там 24-річна спортсменка поступилась багаторазовій чемпіонці світу та Європи Мартіні Батіні (4:15).

Зазначимо, що в поєдинку за вхід у вісімку найкращих киянка здолала бронзову призерку токійської Олімпіади Юку Уено (15:10). Це її найкращий у кар'єрі результат на рівні Гран-прі!

Минулого року на цих змаганнях Миронюк зупинилась в 1/8 фіналу. Тоді Дарія поступилась срібній призерці ОІ-2024 Франчесці Палумбо (11:15).

Нагадаємо, що у січні Дарія Миронюк у складі збірної України також фінішувала у вісімці найсильніших на етапі Кубка світу в Гонконгу.

