Українські шпажисти здобули бронзу на молодіжному чемпіонаті Європи

Чоловіча команда збірної України у шпазі здобула бронзу на чемпіонаті Європи U-23 в Анталії (Туреччина).

У поєдинку за 3 місце український квартет, у складі Нікіти Кошмана, Михайла Краснюка, Андрія Опанасенка і Максима Перчука, переміг однолітків зі Швейцарії з рахунком 45:36.

Зазначимо, що у півфіналі "синьо-жовті" поступилися у запеклому протистоянні представникам Франції, в якому долю фіналіста вирішив один укол (44:45).

Напередодні жіноча українська команда з рапіри здобула срібло, поступившись Італії у фіналі з рахунком 37:45.