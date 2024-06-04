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Українські шпажисти здобули бронзу на молодіжному чемпіонаті Європи

Владислав Уткін — 4 червня, 16:51
Українські шпажисти здобули бронзу на молодіжному чемпіонаті Європи

Чоловіча команда збірної України у шпазі здобула бронзу на чемпіонаті Європи U-23 в Анталії (Туреччина).

У поєдинку за 3 місце український квартет, у складі Нікіти Кошмана, Михайла Краснюка, Андрія Опанасенка і Максима Перчука, переміг однолітків зі Швейцарії з рахунком 45:36.

Зазначимо, що у півфіналі "синьо-жовті" поступилися у запеклому протистоянні представникам Франції, в якому долю фіналіста вирішив один укол (44:45).

Напередодні жіноча українська команда з рапіри здобула срібло, поступившись Італії у фіналі з рахунком 37:45.

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