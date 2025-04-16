Зінченко розповів, чому його команда вирішила змінити тренера

Футболіст лондонського Арсенала та збірної України пояснив, чому вирішив змінити тренера в його кіберспортивній організації Passion UA. Команду тренував Михайло "Kane" Благін.

Про це він повідомив у подкасті на каналі "Leniniw Tv".

"Тренера ми не виганяли, звичайно. Ми поважаємо і любимо Михайла. І я дуже вдячний йому за ту роботу, яку він провів у команді. Чому ми його замінили? У нас відбулися зміни в команді, деякі гравці пішли, ми розуміли, що потрібен свіжий подих. І ми вирішили, чому б не спробувати.

Ми з Михайлом добре розійшлися, на гарному слові. Ми не звинувачуємо Благіна в погіршенні результатів. Всі розуміють, що коли випадають основні гравці, то буде спад. Просто команді потрібен був свіжий ковток повітря", – сказав Зінченко.

Нагадаємо, в Passion UA Михайла "Kane" Благіна замінив Тіан "T.C." Коертцен. 32-річний південноафриканський фахівець до цього три роки тренував американську Complexity.

А раніше команду Зінченка покинули капітан Родіон "fear" Смик, Всеволод "s-chilla" Щуров та Дмитро "jambo" Семера. Тож тепер зі складу, який виходив на Мейджор залишився лише Микита "jackasmo" Скиба.

Напередодні команда Олександра Зінченка оголосила про підписання одного з найкращих українських гравців Сергія "DemQQ" Демченка.