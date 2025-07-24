Не вистачило одного кроку: українська команда B8 вилетіла з IEM Cologne 2025

Українська кіберспортивна команда B8 (22) завершила свої виступи на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – IEM Cologne 2025.

Сьогодні, 24 липня, команда зіграла матч на виліт проти австралійської FlyQuest (34). Поєдинок завершився з рахунком 1:2. Спочатку "бейти" програли супернику на їхньому виборі (Dust2).

Далі гра перейшла на пік українців Mirage. Там українська організація мінімально обіграла суперника та перевела гру на третю мапу Inferno. Попри перевагу австралійців, "бейти" зуміли довести матч до овертаймів.

У першій серії додаткових раундів саме українська організація була ближче до перемоги. У неї було дві спроби, щоб забрати гру, але в обох випадках суперники виривали раунд. У підсумку саме FlyQuest перемогли, а B8 вилетіли з турніру.

IEM Cologne 2025, Stage 1

Другий матч, 24 червня

B8 (Україна) – FlyQuest (Австралія) 1:2 (10:13 Dust2, Mirage 13:11, Inferno 16:19)

У першій грі на турнірі українська організація без шансів програла Astralis. За участь на змаганні "бейти" отримали 2,5 тисячі доларів призових.

Нагадаємо, напередодні стали відомі всі учасники другого сезону престижного турніру з Counter-Strike 2 – BLAST Bounty. Зокрема, запрошення отримали одразу чотири українські організації. Це NaVi, B8, TNL та Passion UA.