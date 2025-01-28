Визначилися шанси NAVI перемогти на IEM Katowice-2025
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (2) є однією з головних фаворитів на перемогу на престижному турнірі Intel Extreme Masters Katowice 2025 з Counter-Strike 2.
На думку букмекерів, шанси "народжених перемагати" оцінюються коефіцієнтом 4,30. Головним же претендентом на перемогу є Team Spirit з росіянами у складі (3,50).
Фаворити на перемогу на IEM Katowice-2025
- Team Spirit – 3,50;
- Natus Vincere – 4,30;
- Team Vitality – 4,50;
- FaZe Clan – 6,00;
- G2 – 6,00.
Зауважимо, що NAVI потрапили у групу В. Свого першого суперника українська організація дізнається за підсумками кваліфікації. Турнір триватиму з 1 до 9 лютого. Команди змагатимуться за призовий фонд розміром 1 млн доларів, а перше місце отримає 400 тисяч.
Нагадаємо, напередодні Natus Vincere зупинилися за крок до фіналу турніру BLAST Bounty 2025 Season 1. "Народжені перемагати" залишилися в трійці найкращих команд світу.
Усі найцікавіші події можна знайти в лінії українського ліцензійного букмекера Favbet.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.