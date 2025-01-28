Визначилися шанси NAVI перемогти на IEM Katowice-2025

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (2) є однією з головних фаворитів на перемогу на престижному турнірі Intel Extreme Masters Katowice 2025 з Counter-Strike 2.

На думку букмекерів, шанси "народжених перемагати" оцінюються коефіцієнтом 4,30. Головним же претендентом на перемогу є Team Spirit з росіянами у складі (3,50).

Фаворити на перемогу на IEM Katowice-2025

Team Spirit – 3,50; Natus Vincere – 4,30; Team Vitality – 4,50; FaZe Clan – 6,00; G2 – 6,00.

Зауважимо, що NAVI потрапили у групу В. Свого першого суперника українська організація дізнається за підсумками кваліфікації. Турнір триватиму з 1 до 9 лютого. Команди змагатимуться за призовий фонд розміром 1 млн доларів, а перше місце отримає 400 тисяч.

Нагадаємо, напередодні Natus Vincere зупинилися за крок до фіналу турніру BLAST Bounty 2025 Season 1. "Народжені перемагати" залишилися в трійці найкращих команд світу.

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