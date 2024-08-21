Українські команди зіграли перші матчі відбору до Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR

Сьогодні, 21 серпня, відбулися перші матчі Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR Closed Qualifier, в яких брали участь українські кіберспортивні команди.

Зокрема Monte спершу впевнено перемогли чеську UNiTY з рахунком 13:6, проте пізніше програли KOI (9:13) та потрапили у сітку 1:1 у групі A.

Туди також потрапили B8, які у першому матчі розгромно програли чеській SINNERS (3:13), проте потім змогли здолати польську Enterprise (13:7).

У групі B команда Олександра Зінченка Passion UA також завершила перший день з перемогою та поразкою. Перший матч завершився розгромом німецької BIG (13:3), а потім прикро поступилися росіянам з Cloud9 (10:13).

Також зазначимо, що ENCE (Польща), за яку виступає українець Віктор "sdy" Оруджев, програла всі свої матчі.

Perfect World Shanghai Major 2024

EU RMR Closed Qualifier

Перший день, 21 серпня

Група A

Monte (Україна) — UNiTY (Чехія) 13:6 Nuke

KOI (Європа) — Monte (Україна) 13:9 Vertigo

SINNERS (Чехія) — B8 (Україна) 13:3 Nuke

B8 (Україна) — Enterprise (Польща) 13:7 Nuke

KOI (Європа) — ENCE (Польща) 13:11 Ancient

UNiTY (Чехія) — ENCE (Польща) 13:7 Mirage

Група B

Passion UA (Україна) — BIG (Німеччина) 13:3 Anubis

Cloud9 (-) — Passion UA (Україна) 13:10 Mirage

Завтра, 22 серпня, Monte зіграють проти ECLOT (Чехія) о 12:00, B8 зустрінуться з російською PARIVISION о 13:00, Passion UA проти європейського складу ARCRED о 12:00, а ENCE зустрінуться з Enterprise (Польща) о 18:00 за київським часом.

Всі матчі, окрім останнього відбудуться у форматі Bo1, гра команди sdy буде у форматі Bo3. До наступного етапу вийдуть 8 найкращих команд з кожної із груп.