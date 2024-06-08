B8 та Monte вийшли до плей-оф кваліфікації на BLAST Premier Fall Showdown 2024

Українські команди B8 та Monte з кіберспортивної дисципліни Counter-Strike 2 вийшли до плей-оф кваліфікаційного турніру на BLAST Premier Fall Showdown 2024 — RES European Masters: Fall 2024.

Monte здобули дві перемоги над болгарами з Quixal (Mirage, 13:10) та змішаного складу, який складається з росіянина, казахстанців, естонця та узбекистанця 1WIN (Mirage, 13:2). Єдиної поразки українська команда зазнала від російського склад AMKAL (Vertigo, 13:7).

B8 також здобули дві перемоги та одну поразку в межах групового етапу. Перемога над європейським міксом PERA (13:8) та британцями з Verdant (13:4) гарантували вихід до вирішальної стадії змагань.

Зазначимо, що лише переможець турніру кваліфікується на престижний турнір BLAST Premier Fall Showdown 2024.

Груповий етап RES European Masters: Fall 2024