Monte поступились Sangal у півфіналі RES Regional Series 4 Europe

Українська кіберспортивна команда Monte (26) поступилась європейському складу Sangal (48) у півфіналі онлайн-турніру RES Regional Series 4 Europe з Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Першу карту Ancient, яка була піком Sangal, забрали українці з рахунком 13:7. Другою картою Monte обрали Vertigo. Гра завершилась в нічию, в овертаймі сильнішими виявились суперники (16:14). На останній карті Mirage Sangal здобули впевнену перемогу — 13:7.

RES Regional Series 4 Europe

21 травня

Призовий фонд — $100,000

Півфінал





Sangal (Європа) — Monte (Україна) 2 :1 (7:13 Ancient, 16:14 Vertigo, 13:7 Mirage)



Зазначимо, що участь у півфінал турніру принесла команді з Монастирища 12,5 тисяч доларів призових. Нагадаємо, у чвертьфіналі українці взяли реванш у Sashi з Данії, яким напередодні поступилися в 1/2 фіналу Elisa Invitational Spring 2024.



