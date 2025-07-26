NAVI здобули першу перемогу за оновленого складу на престижному турнірі в Німеччині

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (9) здобули першу перемогу на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – IEM Cologne 2025.

Оновлений склад NAVI вдало розпочав другий сезон змагального року, обігравши іменитих FaZe (8).

Поєдинок відбувався у форматі Best of 3, де перемогу здобуває команда, що виграла 2 мапи. NAVI були близькі до того, щоб забрати карту суперника Ancient, однак віддали камбек з рахунку 11:8.

На своєму піку Mirage "народженні перемагати" зіграли краще, обігравши FaZe 13:9. Ще менше опору гравці американської організації чинили на третій, вирішальній карті Nuke, де Natus Vincere впевнено перемогли суперника, не віддавши жодного раунду за захист – 13:5.

IEM Cologne 2025 – груповий етап

Перший матч, 26 липня

Natus Vincere (Україна) – FaZe (США) 11:13 Ancient, 13:9 Mirage, 13:5 Nuke

У наступному колі український клуб зіграє з переможцем пари MOUZ – Liquid.

Нагадаємо, що після того, як один із лідерів команди, литовець, Юстінас "jL" Лекавічус вирішив зробити паузу в кар'єрі склад NAVI виглядає так:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна)

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)

Міхай "iM" Іван (Румунія)

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)

Дрін "Makazze" Шакірі (Косово)

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

IEM Cologne є одним із найпрестижніших турнірів року. 16 найкращих команд світу розіграють призовий фонд у 1 млн 250 тисяч доларів.

Стадія плейоф на Ланксесс-Арені, що вміщує близько 18,500 глядачів відбудеться з 1 по 3 серпня.

Нагадаємо, інша українська команда B8 завершила свої виступи на IEM Cologne 2025. У матчі на виліт колектив програв австралійській FlyQuest 1:2. У першій грі на турнірі організація без шансів програла Astralis.

Напередодні стали відомі всі учасники другого сезону престижного турніру з Counter-Strike 2 – BLAST Bounty. Зокрема, запрошення отримали одразу чотири українські організації. Це NaVi, B8, TNL та Passion UA.