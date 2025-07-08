Один із лідерів NAVI зробить паузу в кар’єрі
Юстінас "jL" Лекавічус
NAVI
Один з лідерів української кіберспортивної організації Natus Vincere Юстінас "jL" Лекавічус вирішив зробити паузу в кар’єрі. Він буде переведений у інактив ростеру NAVI з CS2.
Про це повідомляє пресслужба NAVI.
За їхньою інформацією, ініціатором такого кроку був сам Лекавічус. Наразі він хоче зосередитись на особистому самопочутті.
"jL став одним із найхаризматичніших і найвідданіших гравців в історії NAVI – щирим, емоційно відкритим і завжди зарядженим позитивом, яким ділився з усіма довкола. Ми вдячні за все, чого досягли разом, і бажаємо Юстінсу відпочити, знайти внутрішню рівновагу та повернутись сильнішим", – сказано в заяві команди.
Ростер NAVI CS2 на наступний сезон:
- Валерій "b1t" Ваховський
- Алексі "Aleksib" Віролайнен
- Міхай "iM" Іван
- Ігор "w0nderful" Жданов
- Дрін "Makazze" Шакірі
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер)