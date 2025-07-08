Один із лідерів NAVI зробить паузу в кар’єрі

Один з лідерів української кіберспортивної організації Natus Vincere Юстінас "jL" Лекавічус вирішив зробити паузу в кар’єрі. Він буде переведений у інактив ростеру NAVI з CS2.

Про це повідомляє пресслужба NAVI.

За їхньою інформацією, ініціатором такого кроку був сам Лекавічус. Наразі він хоче зосередитись на особистому самопочутті.

"jL став одним із найхаризматичніших і найвідданіших гравців в історії NAVI – щирим, емоційно відкритим і завжди зарядженим позитивом, яким ділився з усіма довкола. Ми вдячні за все, чого досягли разом, і бажаємо Юстінсу відпочити, знайти внутрішню рівновагу та повернутись сильнішим", – сказано в заяві команди.

Ростер NAVI CS2 на наступний сезон:

Валерій "b1t" Ваховський

Алексі "Aleksib" Віролайнен

Міхай "iM" Іван

Ігор "w0nderful" Жданов

Дрін "Makazze" Шакірі

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер)

Раніше Лекавічус назвав причини спаду у грі NAVI.