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Один із лідерів NAVI зробить паузу в кар’єрі

Олег Дідух — 8 липня 2025, 15:39
Один із лідерів NAVI зробить паузу в кар’єрі
Юстінас "jL" Лекавічус
NAVI

Один з лідерів української кіберспортивної організації Natus Vincere Юстінас "jL" Лекавічус вирішив зробити паузу в кар’єрі. Він буде переведений у інактив ростеру NAVI з CS2.

Про це повідомляє пресслужба NAVI.

За їхньою інформацією, ініціатором такого кроку був сам Лекавічус. Наразі він хоче зосередитись на особистому самопочутті.

"jL став одним із найхаризматичніших і найвідданіших гравців в історії NAVI – щирим, емоційно відкритим і завжди зарядженим позитивом, яким ділився з усіма довкола. Ми вдячні за все, чого досягли разом, і бажаємо Юстінсу відпочити, знайти внутрішню рівновагу та повернутись сильнішим", – сказано в заяві команди.

Ростер NAVI CS2 на наступний сезон:

  • Валерій "b1t" Ваховський
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен
  • Міхай "iM" Іван
  • Ігор "w0nderful" Жданов
  • Дрін "Makazze" Шакірі
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер)

Раніше Лекавічус назвав причини спаду у грі NAVI.

Natus Vincere Navi

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