Тренер NAVI прокоментував перемогу команди на IEM Rio 2024

Андрій "B1ad3" Городенський, тренер української кіберспортивної команди Natus Vincere (1), прокоментував перемогу своїх підопічних над MOUZ (5) у фіналі IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Відповідний допис він опублікував у соцмережі X.

"Ми дуже виросли як команда. Я неймовірно пишаюся і радий бачити, як кожен з нас покращується. Камбек, який ми зробили, був чимось особливим. Закінчити матч у такій манері – це справжнє кіно!!! Молодці, MOUZ. Вболівальники, дякуємо за підтримку!", – написав Городенський.

We've grown so much as a team. I'm incredibly proud and happy to see everyone's improvement.



The comeback we made was something special. Absolute cinema to close the match in this fashion!!!



Well played, @mousesports#navination thank you for your support!#IEM Rio 2024! — B1ad3 (@Navi_B1ad3) October 13, 2024

Нагадаємо, за перемогу на цьому турнірі "народжені перемагати" отримали 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025. Для NAVI це вже шостий фінал поспіль.

Команда впритул наблизилася до власного рекорду (7 поспіль фіналів у 2021 році) та близькі до того, щоб повторити неймовірне досягнення FaZe у 2023-24 роках (8 фіналів).