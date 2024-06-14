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Стало відомо де та коли відбудеться BLAST.tv Major 2025

Микола Дендак — 14 червня, 21:48
Стало відомо де та коли відбудеться BLAST.tv Major 2025

BLAST.tv Major 2025 з Counter-Strike 2 відбудеться у червні 2025 року в американському Остіні, штат Техас, на арені "Moody Center".

Про це повідомляє пресслужба організації.

Організатори заявляють, що ця подія має стати одним із найбільших кіберспортивних заходів, які коли-небудь проводилися в США. Очікується близько 50 тисяч глядачів на трибунах.

На турнірі розігруватиметься призовий фонд розміром 1,25 мільйона доларів. Major — це найпрестижніший кіберспортивний турнір з CS 2, який спонсорується творцем гри — компанією Valve.

Нагадаємо, переможцем минулого мейджору стала українська кіберспортивна команда Natus Vincere.

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